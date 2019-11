Kan ikke utelukke oppsigelser

Utdanningssjefen, Erik Brekken, kan ikke utelukke at lærere kan bli sagt opp, etter at fylkesrådmannen tirsdag la fram forslag til omfattende forslag til kutt i utdanningstilbud til videregående skoler i Møre og Romsdal. Hvert år går mellom 100 og 150 lærere ut av skolen med naturlig avgang. Håpet er å gi ny kompetanse til lærere der linjer blir flytta eller lagt ned. Men utdanningssjefen kan ikke garantere at alle får beholde jobben.