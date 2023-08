Kan ikke forskjellsbehandle

Bispedømmet har i dag bestemt at bispedømmene ikke kan forskjellsbehandle personer som lever med en av samme kjønn ved ansettelser.

Forslaget ble vedtatt med stemmetallene 86–24.

Det skriver Vårt Land.

Gard Sandaker-Nilsen som er leder av Åpen folkekekirke sier dette er helt nødvendig for at kirka skal være en god og ansvarlig arbeidsgiver for alle ansatte.