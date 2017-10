Kan hjelpe med naudfôr

Medan Aust- og Vestlandsbøndene fekk drukna avlingane i haust, har bøndene i Møre og Romsdal berga nok grasavlingar til at det ikkje er fare for fôrmangel.

Sverre Heggset i Landbruk Nordvest utelukker ikkje at bønder i vårt fylke kan hjelpe bønder i andre delar av landet med naudfôr til vinteren...