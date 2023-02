Kan ha funnet gammel mine

Ved Saltgjelen hyttefelt på Straumsnes i Tingvoll kommune er det funnet en gjenstand som kan være en gammel mine, opplyser politiet.

– Det er funnet en gjenstand i forbindelse med at det pågår arbeid av bygging av en hytte i et hyttefelt. De mener det kan være en mine. Vi tok kontakt med Forsvaret og sendte bilde, og de kan ikke bekrefte at det er en mine, men de kan heller ikke utelukke det.

Det sier Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt. Politiet har sperret av et område på omtrent 100 meter, og sikrer stedet til Forsvaret kommer for å ta seg av gjenstanden.

Det er ingen faste boliger i nærområdet, og ingen personer som er evakuert, ifølge Reite.