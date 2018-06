Kan ha funne eieren av vannscooter

Hovedredningssentralen i Sør-Norge melder at de nå har kommet i kontakt med en person som kan være eieren av den førerløse vannscooteren som blei funnet i Storfjorden. – Politiet er på veg for å stadfeste at det er rett person, sier operasjonsleder for HRS i Sør-Norge til NRK. Store styrker ble satt inn i redningsaksjonen, blant annet fergen mellom Stranda og Liabygda. Den er nå tilbake i rute.