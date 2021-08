Kan ha blitt smitta på senter

Herøy kommune melder at smittesporinga av den koronasmitta som blei meldt i går viser at mogleg stad for smitte kan vere Aktiv Trening Fosnavåg i perioden 09.- 13.08. Det er så langt ikkje meldt fleire tilfelle som kan sporast til treningssenteret. Personen som er smitta var ikkje smitteførande på dei tidspunkt vedkomande oppsøkte senteret.

– Eg vil oppmode alle som trenar ved senteret å følgje dei retningslinjer som gjeld der, både ved at ein held seg unna om ein har sjølv svake symptom, at ein syter for godt reinhald før og etter bruk av treningsapparat slik retningslinjene for senteret tilseier, og at ein har låg terskel for å ta ein test. Aktiv Trening har gode rutinar for sitt førebyggande smittevern. Dei har samarbeidd godt i denne saka, opplyser kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen i ei pressemelding.