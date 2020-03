Kan gjennomføre karantene om bord

Norske sjøfolk kan gjennomføre korona-karantene på skip og fiskebåter, dersom de utvikler symptom på covid19-sykdommen om bord. Det kommer frem i et brev fra Helsedirektoratet til organisasjonen Fiskebåt. Saka kom opp etter et møte mellom fiskeriorganisasjonene og næringsministeren rett før helga. Direktoratet slår også fast at mannskap på skip som har vært i utenlandsk havn skal sees på som smittefri, hvis det er mer enn 14 dager siden skipet forlot utlandet og de er symptomfri når de kommer til Norge.