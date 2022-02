Kan gå utover kommunale tenester

Helse- og oppveksttenestene i Ålesund kommune er no råka av svært høgt sjukefråvær. Dette kan føre til at kommunen må flytte på personell og prioritere ned enkelte oppgåver. Til dømes kan ein verte nøydd til å slå saman klasser, eller i ytste konsekvens stenge avdelingar, barnehagar eller skular. Ålesund kommune registrerte 3571 koronasmitta i veke seks. Kommuneoverlegen peikar på at det no er store mørketal knytt til smitte.