Kan gå ut i streik

Elektrikarar går ut i streik her i fylket dersom EL og IT forbundet og Nelfo ikkje vert samde om ein avtale i løpet av kvelden. Avstanden mellom partane har vore stor og tillitsmannsapparatet har no varsla medlemmene om at riksmeklaren har frist til midnatt med å finne ei løysing.