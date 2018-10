Kan gå lang tid

Det kan gå lang tid før Stortinget kan avgjøre om nye fastlandssamband her i landet kan få 40 års nedbetalingstid. Det sier lederen i Stortingets transportkomite, Helge Orten fra Høyre. Den planlagte Nordøyvegen i Haram og Sandøy kan være ett samband som trenger lenger nedbetalingstid og det kan også få følger for mange andre lignende prosjekt tror Orten. – Dersom vi åpner for det på et prosjekt så må vi være forberedt på at andre ønsker det samme, sier han.