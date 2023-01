Kan gå i minus på å spele i Europa

Molde Elite har for aller første gang kvalifisert seg til å spele i European League. Likevel kan europacupspelet bli eit rent minusprosjekt for klubben. Det skriv Romsdals Budstikke. Til avisa seier styreleiar Per Gjerde at dei økonomisk kjem til å gå i null, kanskje litt i minus. Han peiker blant anna på reisekostnadar og at det er dyrt å arrangere heimekampar.