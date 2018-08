Kan fjerne ei ferje

Alternativet til Nordøyvegen kan bli at fylket fjernar ei ferje. Det skriv smp.no (krev innlogging). Finansieringa av Nordøyvegen kjem opp i fylkestinget i oktober, og fylket skal no avgjere om ferjedrift eller Nordøyvegen er det beste alternativet. Ifølgje Sunnmørsposten blir det i ei utgreiing frå fylket opna opp for eit redusert ferjetilbod til Nordøyane som eit alternativ.