Kan få tvangsmulkt

Arbeidstilsynet varsler i et brev til Vanylven kommune at kommunen vil bli ilagt tvangmulkt dersom forholdene ved brannstasjonen ikke er utbedret innen 10.januar neste år. Kommunen må innen fristen utarbeide planer og gjennomføre tiltak som gjør at arbeidslokalene ved brannstasjonen tilfredsstiller kravene i forskrifter og lovverk. Dersom fristen ikke blir holdt får kommunen en tvangsmulkt på 5000 kroner pr. virkedag, opplyser Arbeidstilsynet.