Kan få støyt ved vasslekkasje

Torsdag fekk tilsette ved Ålesund sjukehus varsel om at det var fare for å få støyt om det oppstår ei ny vasslekkasje, skriv Sunnmørsposten. Sjukehuset vil at tilsette ikkje byrjar å tørke opp sjølv om dei oppdagar lekkasje, men kontaktar teknisk vakt.