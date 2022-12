Kan få støtte til naturmangfaldsplanar

Vestnes og Ulstein er blant dei 20 kommunane som i 2022 har fått støtte frå Miljødirektoratet til å lage kommunedelplanar for naturmangfald. No blir det opna for nye søknader. – Det er veldig positivt og viktig at kommunane ser verdien av å utvikle eigne planar for å kartlegge og ta vare på naturmangfaldet, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.