Kan få penger til solceller

Det er nå mulig for bønder å søke statlig støtte til solcelleanlegg i landbruket gjennom et verdiskapingsprogram for fornybar energi. Det sier landbruksminister Jon Georg Dale. Melkebonde Finn Roger Trodal har som den første fått et solcelleanlegg som energikilde til gården sin på Averøy. Trodal har betalt solcelleanlegget av egen lomme, og har ikke fått støtte fra Enova eller andre offentlige ordninger for satsinga si.