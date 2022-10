Kan få nattmat til klokken 03 i Kristiansund

Politikerne i Kristiansund har gitt grønt lys til at åpningstiden for nattmat kan utvides fra klokken 02 til klokken 03. Det skriver Tidens Krav.

Hovedargumentene for at politikerne i hovedutvalg for næring og omstilling sier ja, er for å ivareta byens næringsliv og attraktivitet - ikke minst som studentby. Saken skal til sluttbehandling i bystyret den 27. oktober, og den utvidede åpningstiden er fortsatt ikke gyldig, skriver avisa.