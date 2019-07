Kan få mottak med 120 plassar

Hero Norge og Fredensborg samarbeider med å på plass eit nytt asylmottak i bygningane til Fredenborg på Sunndalsøra, skriv Driva. Tidlegare mottaksleiar og no tilsett i Fredensborg, Tore Vaagen, reknar med at storleiken blir på rundt 120 plassar. Hero Norge fikk tildelt rammeavtale for drift av asylmottak i førre veke.