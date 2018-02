Kan få millionkrav

Helse Møre og Romsdal kan måtte betale tilbake opp mot 19 millionar kroner for bøter helseføretaket har kravd Kristiansund, Molde og Ålesund kommunar for. Ferdigbehandla pasientar som blir liggande på sjukehusa må ha ein epikrise eller pasientinformasjon for at helseføretaka kan pålegge kommunane døgnbøter. Tvistenemnda har gitt Molde kommune medhald i at føretaka ikkje kan gi bøter viss ikkje ein epikrise er med når pasienten blir sendt vidare til kommunehelsetenesta.