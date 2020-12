Kan få mer i korona-kompensasjon

Møre og Romsdal fylkeskommune kan få 28 millioner kroner mer i kompensasjon for koronasituasjonen enn tidligere antatt. Det viser en foreløpig beregning som kommuneorganisasjonen KS har gjort når det gjelder fordelinga av pengene mellom fylkene. Tidligere har Møre og Romsdal fylkeskommunen ligget an til å få 219 millioner kroner i kompensasjon. Nå viser KS sine foreløpige beregninger at summen er 247 millioner kroner. KS har bedt om at tallene blir kvalitetssikret.