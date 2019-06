Kan få lang fengselsstraff

Ein mann frå Nordmøre er tiltalt for oppbevaring av store mengder narkotika. Ifølgje tiltalen skal mannen ha oppbevart 12,7 kilo cannabis. Han er også tiltalt for å ha framstilt over 151 liter brennevin. Lovbrota har ei strafferamme på over seks år.