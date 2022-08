Kan bli utsett skulestart på grunn av streik

Det er i hovudsak i Molde kommune at lærarar kan bli tatt ut i streik her i fylket. Kommunen har sendt ut pressemelding om at Bekkevoll ungdomsskulen kan ende opp med å usette skulestart på grunn av streiken. 33 lærarar kan bli tatt ut i streik på denne skulen.