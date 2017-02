Kan bli utfordrende å få bilene over målstreken

Koen Wiegink prøver å få satt sammen grillen. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

På en rasteplass i Tingvoll holder de på å sette opp en grill. Speilegg putrer allerede på en stekepanne over primusen. Det er på tide med en matpause. For de fem karene har brukbart med tid selv om de deltar i et billøp.

– Utfordringen er å få bilene helt til mål, ler de.

Kartet viser strekningen de skal ta seg gjennom onsdag. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

De har lagt bak seg flere hundre mil siden de søndag startet i Nederland. Nå er de i Møre og Romsdal og kompisgjengen stoppet på en rasteplass hvor de kunne nyte utsikten. I dag startet de i Savalen og skal de komme seg til Dombås i de to gamle Volvoene fra 80-tallet. Hver dag får de utlevert en ny rute de skal komme seg gjennom.

I alt 170 biler deltar i løpet. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Mens de rigger seg til for lunsj suser flere biler fra løpet forbi og alle hilser med forskjellige strofer på bilhornet sitt. En bil må stoppe og ha opp panseret i fem minutter før de kjører videre. For det er viktig å sjekke at utstyret fungerer. Det er ikke alle som kommer i mål.

Slik så det ut da de startet i Nederland. Foto: Privat

– Bilene våre gjør det heldigvis bra. Men både en Renault og en Subaru har hatt problemer allerede, forteller Björn Hansen mens han flirer og godter seg. Han jobber i Volvo.

Fargerike biler

I alt 170 biler deltar i løpet «the Barrel Challenge», som billøpet heter. Barrel betyr gammel bil på nederlandsk. Men for å få poeng i løpet gjelder det ikke bare å komme seg i mål. De må også løse en utfordring hver dag.

En utfordring var å finne en levende elg og ta bilde av den.

Denne elgen tok de bilde av i en elgfarm. Foto: Privat

– Det var lett. Vi bare kjørte til en elgfarm, ler de.

I dag har de laget en 75 centimeter høy iskrem.

– Veldig gøy

Mange har pyntet på bilene sine. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Det er løp hvert år, men det er første gang disse har tatt seg fri fra jobb for å delta. Førsteplassen er tusen euro. Men den tenker de ikke så mye på.

– Dette er helt suverent. Det er veldig gøy, smiler kompisgjengen.

De er ferdig på lørdag. Da vil de forhåpentligvis kjøre i mål i Danmark. Men de er ikke helt sikker, og spøker litt om hvilken pris de kan få for bilene i Norge om de må sette dem igjen.

Disse har tatt et stopp ved Gjemnessundbrua. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– I et annet løp var det tre biler som brøt sammen fullstendig, så de måtte fly hjem.