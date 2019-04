Kan bli turistskatt

Etter Ap-landsmøtet i helga kan det vere fleirtal på Stortinget for å innføre ei form for turistskatt. Virke Reiseliv håper dette blir følgt opp. Virke Reiseliv representerer over 1.200 verksemder innan kultur- og reiseliv. Vi i Virke har jobba for dette og er svært fornøgd med at fleirtalet på Stortinget ser ut som det gjer i denne saka. Det er gledeleg at dei fleste politiske parti i Noreg tar inn over seg behovet for å ta vare på dei destinasjonane som tar imot mange turistar, særleg dei som har få innbyggarar, seier Astrid Bergmål, leiar i Virke Reiseliv.