Kan bli trøndere i 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil se på om det er mulig at Rindal kommune får bli en del av Trøndelag 1. januar 2019, skriver Tidens Krav (betalingsabonnement). Det framgår i et brev til de berørte parter i saken. I utgangspunktet er det tenkt at endring av fylkesgrensene skal skje samtidig med sammenslåing av kommuner, altså 1. januar 2020. I brevet skal det stå at «Departementet ønsker å kartlegge om det er teknologiske og organisatoriske konsekvenser som kan være til hinder for at det gjennomføres en fylkesgrensejustering for Rindal allerede fra 1. januar 2019». Departementet skal legge frem en samlet sak for Stortinget våren 2018, skriver avisen.