Kan bli to ferger ved Sølsnes–Åfarnes i juni

Den store trafikkveksten i fergesambandet Sølsnes-Åfarnes på fylkesvei 64 fører til at mange må sette igjen bilen, eller vente til neste avgang.

Samferdselsutvalget i fylket har utfordret Fjord1 til å finne en permanent tofergeløsning, og det helst før påske.

– Det er kort tid, men det er absolutt realistisk å få til en tofergeløsning, fra og med sommeren av, sier regionleder Børre Eimhjellen i Fjord1.

Har kjøpt inn reserveferge

Under sommersesongen er det vanlig med to ferger på sambandet, men nå er målet å få i gang to permanente ferger som holder rutetidene.

– Det er helt klart ønskelig å gi et best mulig tilbud til brukerne våre og få til en god trafikkavvikling, sier Eimhjellen.

Eimhjellen forteller at selskapet har kjøpt inn en brukt ferge, som skal stå som reserve og være med å løse kabalen, men de trenger tid til å finne mannskap.

– Det er mange utfordringer, og mannskap er en av de. Det er ikke mangel på kvalifiserte folk, men vi må ha de rette folka. Det får vi når vi vet hvilken ferge vi skal sette opp, sier Eimhjellen.

Har sendt inn skisse

Dialogen er på gang, så nå må Statens vegvesen og samferdselsavdelingen komme med sin respons på løsningene som Fjord1 foreslår.

– Nå har vi sendt over en skisse til løsning, til Statens vegvesen. Nå håper vi på at dette er noe som faller i smak, for Fjord1 har stor tro til den, sier Eimhjellen.