Kan bli tatt ut i streik

I dag starter meklingen i hovedoppgjøret på Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK). Dersom partene ikke blir enige, tar EL og IT Forbundet ut medlemmer i streik i disse bedriftene.

Da kan flere fra Møre og Romsdal bli tatt ut. Blant annet er det varslet at disse kan bli tatt ut i streik: 29 ansatte i Bravida Norge AS Avd Ålesund, 16 i Bøifot Elektro AS i Kristiansund, 14 i iElektro AS AVD Molde, 17 i Bratseth AS AVD Molde og totalt 54 ansatte i Bra Elektro AS sine avdelinger i Brattvåg, Skodje, Ålesund og Gurskøy.

Om meklingen ikke fører frem vil EL og IT Forbundet ta ut sine medlemmer i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 29. mai.