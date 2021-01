Kan bli strid om helseforetak

Både Senterpartiet og SV varsler allerede nå at de vil kjempe hardt for en alternativ modell til helseforetakene. Tirsdag legger helsekomiteen fram sin innstilling til et Sp-forslag om å be regjeringen utrede og fremme forslag til ny finansieringsmodell for sykehusene. Men siden verken Høyre eller Ap støtter forslaget, får det neppe flertall. Helsepolitiske talskvinne i Sp Kjersti Toppe tror derimot at det er svært sannsynlig saken havner på dagsordenen i regjeringsforhandlingene dersom det blir rødgrønt flertall i valget til høsten. Her i fylket har det vært motstand mot finansieringsmodellen for sykehusene.