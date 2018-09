Kan bli straffa for våpensamling

Ein sunnmøring som har samla 235 våpen kan få fengselsstraff på 14 månader. Det melder TV2. I tingretten i dag sa mannen at har ei sterk interesse for våpen, men at han ikkje har tenkt over at han har gjort noko ulovleg. Mannen har nemleg ikkje registrert våpena sine. TV2 skriv at samlinga ifølgje politiet har ein verdi på over to millionar kroner. I tillegg hadde mannen lagra ammunisjon heime hos foreldra sine.