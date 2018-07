Kan bli rammet av streik

669 offshorearbeidere ved ni installasjoner på norsk sokkel kan bli tatt ut i streik neste uke dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne, skriver Sysla. Stridens kjerne er at Safe mener Rederiforbundet vil svekke en gavepensjonsordning riggarbeiderne har i dag. 50 personer på installasjonen Island Well Server, som eies av Ulsteinvik-selskapet Island Offshore, er blant de som står i fare for å bli tatt ut i streik. Forhandlingsfristen går ut natt til tirsdag.