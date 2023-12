Kan bli nye runder

Kommunestyret i Sula har vedtatt at dersom Ålesund kommunestyre i sitt møte i februar vedtar å gjennomføre en vurdering av et alternativ til det felles planlagte renseanlegget på Kongshaugen, så vil de at kommunedirektøren i Sula til møtet i mars skal legge frem en sak som skal danne grunnlaget for en ny vurdering fra Sula sin side. Vedtaket i ettermiddag var enstemmig, melder Sunnmørsposten.