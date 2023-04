Kan bli natteramnar også på dagtid

Ordninga med natteramnar kan bli utvida til også å bli dagramnar. Fleire stader går ansvarlege vaksne rundt om kveldane for å passe på at alle har det bra. Men dagleg leiar Emilie Glas ved Frivilligsentralen i Ålesund seier at store samlingar av unge på Moa, også knytt til rusproblematikk, gjer at det også kan vere eit behov på dagtid.