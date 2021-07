Kan bli klar i september

Ada Hegerberg har vært skadd siden januar 2020, men begynner å se enden av tunnelen. Hun kan bli spilleklar til september, sier Lyon-trener Sonia Bompastor. Den norske storscoreren røk korsbåndet for halvannet år siden og ble operert for et tretthetsbrudd i leggen i august 2020. Hele forrige sesong med Lyon røk for 26-åringen, men kommende sesong kan hun fort spille en stor del av. Til avisen L'Equipe sier Lyons trener Sonia Bompastor at Hegerberg nærmer seg en retur. – Hun har startet opptreningen og føler seg bra. Hun har ingen smerter. September kan være en mulighet, sier Bompastor til den franske storavisen.