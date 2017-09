Kan bli kåra til Europas beste

Juvet landskapshotell i Norddal kan bli kåra til Europas beste innspelingsstad, etter innspelinga av "Ex Machina". Det er foreininga av europeiske filmkommisjoonærar som skal dele ut denne prisen for første gong, melder magasinet Rushprint. Juvet konkurrerer mellom anna med staden der filmen Game of Thrones er spelt inn.