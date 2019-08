Kan bli hydrogenproduksjon

Ein analyse konkluderer med at det kan bli lønsamt med hydrogenproduksjon på Smøla. Rapporten frå Endrava viser at det kan bli lønsamt å bruke hydrogen i hurtigbåt mellom Kristiansund og Trondheim ved å utnytte kraft frå vindkraftanlegget på Smøla. Energirådgiver Lina Vassdal seier fylkeskommunen skal ha informasjonsmøter for å få til hydrogenproduksjon i fylket.