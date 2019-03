Kan bli flyttet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å greie ut konsekvensane av ei grensejustering mellom Rauma og Vestnes kommune, for området Vågstranda. Bakgrunnen for dette er at fylkesmannen hadde sendt over saka utan ei anbefaling. Rauma kommune ønskjer ikkje ei grensejustering, medan Vestnes ønskjer Vågstranda velkomen.