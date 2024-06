Kan bli flystreik

I morgon kan det bli flystreik. I vårt fylke er det i første omgang flyplassen på Vigra som blir råka . Ålesund lufthamn er base for ambulanseflygingar og har dermed ein viktig rolle i å tilgjengeleggjere ambulansefly til bruk i pasienttransport. For Ålesund lufthavn medfører uttaket i første omgang at lufthamna berre vil handtere ambulanseflygingar på dagtid, og vil vere stengt for all trafikk på ettermiddag og kveld. – Vi klarer å avvikle ambulansetrafikk fram til kl. 15:00 onsdag, men så må vi stenge for all trafikk frå og med ettermiddagen. Det betyr at reisande som har planlagt å fly til eller frå Ålesund lufthavn frå den eventuelle streikestarten bør vurdere å finne alternative måtar å reise på, seier lufthamnsjef Bent Helge Sjursen.