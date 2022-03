Kan bli flyktningmottak

Havila Hotel Raftevold i Hornindal tilbyr Volda kommune 80 sengeplassar til Ukrainske flyktningar. Hotellet i Hornindal har vore stengt i vinter, og etter planen skal det opne for sommarsesongen i midten av mai. Kommunalsjef Per Ivar Kongsvik i Volda kommune seier til Sunnmørsposten at kommunen har fått førespurnad frå sentralt hald om å ta imot 150 flyktningar frå Ukraina. Han vektlegg at dei er i gang med å kartlegge kvar desse eventuelt skal bu.