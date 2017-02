Kan bli færre i Kristiansund

Politiets løns-og rekneskapssenter som er under oppbygging i Kristiansund kan få færre tilsette enn først rekna med. Senteret skulle ha hatt 70 tilsette ved oppstarten. Etter det NRK erfarer skal Direktoraret for økomistyring i staten (DFØ) i Stavanger overta enkelte oppgåver, og det blir difor ikkje behov for å tilsette 70 personar i Kristiansund.