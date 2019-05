Kan bli Europeisk kulturhovudstad

Fylkeskommunen vurderer å søke om status som Europeisk kulturby for Molde, Kristiansund og Ålesund gjennom konseptet Mørebyen. Ifølge ein fersk rapport ‘Mørebyen Europeisk kulturhovudstad 2028’ har Mørebyen eit godt grunnlag for å søke EU om å få bli Europeisk kulturhovudstad. – Den meiner at det er det rike mangfaldet i Møre og Romsdal, mellom byane og i regionen, som er det største fortrinnet vårt i ein søknad om status som Europeisk kulturhovudstad, seier leiar i kultur- og folkehelseutvalet Marit Nerås Krogsæter.