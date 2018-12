Kan bli dyrare på Tresfjordbrua

Statens vegvesen vil ha bompengeselskapet Eksportvegen AS inn i det regionale selskapet Vegamont. Det betyr slutt på rabatten for lastebilar, og redusert rabatt for personbilar, skriv Romsdals Budstikke (krev innlogging).Saka skal opp i styret i Eksportvegen AS den 9. januar.