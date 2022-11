Kan bli dyrare med buss og hurtigbåt

Fylkeskommunedirektøren foreslår ei takstauke på fire prosent for både buss og hurtigbåt i 2023. Årsaka er at kostnadene for drift av kollektivtrafikk har skote i veret siste året. I tillegg har pandemien endra folk sitt reisemønster, og støtteordninga frå staten for dette blir avvikla frå årsskiftet.