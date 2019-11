Kan bli drosje for buss i distrikta

I framtida kan man se for seg at busstilbudet ute i distriktet i større grad kan skje med drosje. Mens kollektivtrafikken øker i byene, er den på vei ned i distrikta. Det kan føre til at fylkeskommunen vil bytte ut enkelte bussruter med drosje, som kan kjøre på bestilling. – Da kan tilbudet bli opprettholdt samtidig som det blir billigere, sier samferdselssjef Arild Fuglseth.