Kan bli close race om Nordøyvegen

Det kan bli svært jevnt under voteringen om Nordøyvegen i fylkestinget i morgen formiddag. Fylkestinget som består av 47 politikere, skal si ja eller nei til bygging av Nordøyvegen etter kostnadssprekken på en milliard kroner. Fylkesrådmannen vil avlyse anbudskonkurransen mens et flertalli fylkesutvalget gikk inn for bygge vegprosjektet som vil gi 2700 øyboere i Haram og Sandøy fastlandsforbindelse. Mandag ettermiddag var 23 for bygging, 21 i mot mens tre politikere er usikre. Det betyr at det kan ligge an til et knapt flertall i favør bygging av Nordøyvegen.