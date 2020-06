Kan bli båt fra Ålesund til Stad

Selskapet Cruise Service undersøker om det er et marked for hurtigbåt mellom Ålesund og Stadlandet, skriver smp.no. De har også søkt fylket om konsesjon til et pilotprosjekt, som skal opp i samferdselsutvalget 10. juni. Planen er at ruta skal ende i Sandvika, med potensielle stopp på Mjølstadneset, Åram og Sandshamn. Selskapet har mål om at ruta skal korrespondere med en av de to daglige avgangene mellom Selje og Bergen.