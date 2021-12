Kan bli avgjort på målforskjell

Eliteserien i fotball kan i år bli avgjort på målforskjell. Det har bare skjedd tre ganger i løpet av de siste 48 sesongene. Bodø/Glimt leder nå serien med tre poeng og to plussmål over Molde med bare to serierunder igjen å spille. Dermed kan det bli en spennende innspurt på sesongen. I helgen tar Molde imot Lillestrøm på hjemmebane.