Kan bli avgjort i neste veke

Neste veke kan framtida til Gjemnes kommune bli avgjort. Angvik har søkt om at fleire bygder i indre Gjemnes blir flytta til Molde. Leiaren i bygdelaget, Terje Angvik, har inga tru på ei framtid i Gjemnes, og meiner det er no toget går. Oddbjørn Aspås skuldar bygdelaget for å svartmale situasjonen, og fryktar at innbyggarane får mindre påverknad på kvardagen med ei flytting til Molde. Torsdag var det folkemøte og i neste veke er det innbyggarhøyring.