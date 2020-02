Kan bli årets trener

Åge Hareide kan bli Årets trener i Danmark for andre år på rad. Den danske landslagssjefen er nominert sammen med blant andre København-trener Ståle Solbakken. De to nordmennene er nominert til prisen Årets trener 2019 sammen med Christian Nielsen (Lyngby) og David Nielsen (AGF), skriver Det danske fotballforbundet (DBU) på sine nettsider tirsdag. Hareide, som også vant prisen i fjor, er nominert gjennom det danske landslagets fremragende prestasjoner, blant annet ved å kvalifisere seg til EM 2020 i gruppe med blant andre Irland og Sveits. «Og å spille tre og et halvt år uten å tape taler for seg selv», skriver DBU.