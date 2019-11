Kan bli årets ildsjel

Per Olav Blikås fra Molde og Omegn IF er Møre og Romsdals kandidat til prisen Årets ildsjel som deles ut på Idrettsgallaen 4. januar. Én kandidat fra hver idrettskrets er med i kampen om fem finaleplasser som offentliggjøres i løpet av desember. Totalt kom det inn over 500 nominasjoner fra hele landet. Basert på nominasjonene i fylket fikk hver idrettskrets i oppgave med å plukke ut én kretskandidat til prisen. Det er Møre og Romsdal idrettskrets som har valgt ut Per Olav Blikås fra Molde og Omegn IF.