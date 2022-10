Kan be Stortinget om å omgjere vedtaket

Eit breitt fleirtal av politikarane i Ålesund vil be Stortinget om å gjere om på vedtaket om å skilje Haram frå Ålesund dersom kostnadane ikkje blir dekka.

Senterpartiet er ikkje med på det forslaget som er sendt ut. Føresetnaden er at det kjem eit positivt vedtak om å dekkje kostnadane før nyttår.

Saka blir behandla i formannskapet i Ålesund i dag samstundes som kommunedirektøren legg fram sin innstilling om budsjett- og økonomiplan.

Kostnadane ved å dele Ålesund og Haram er rekna til 237 millionar kroner. Regjeringa har i forslaget til statsbudsjettet lagt inn til saman 200 millionar kroner for dekke oppdelinga av tre storfylke og Ålesund.

Den totale kostnaden er rekna til 838 millionar kroner.

Den økonomiske situasjonen inneber ein høg risiko for at Ålesund og Haram kan hamne på Robeklista. Det vil bety at Statsforvalteren avgjer om dei to kommunane får ta opp låg eller inngå langsiktige leigeavtalar.